Martedì scorso 13 dicembre sono stato (in qualità di media partner) al lancio della quarta edizione del video contest Riprenditi la Città Riprendi la Luce, evento organizzato da AIDI con il supporto di diverse istituzioni patrocinanti e grazie al sostegno economico di alcuni sponsor che vi elencherò più sotto.

Se vale il detto “chi ben comincia…” , devo dire che questa quarta edizione del concorso si presenta davvero con le carte in regola per doppiare il successo delle passate edizioni: come già anticipato in un articolo pubblicato un mesetto fa, molte sono le novità presentate quest’anno.

Alla conferenza di presentazione, che si è tenuta in Triennale qua a Milano , hanno partecipato un po’ tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione dell’evento: sponsor, membri della giuria che valuterà i lavori inviati, mediapapartner, ecc.

In particolare tra il relatori: Renato Galliano, direttore Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano, Margherita Suss presidente di AIDI, Alessandro Calosci produttore cinematografico, Marinella Patetta lighting designer, Gianni Forcolini docente del Politecnico di Milano, Diego Montrone presidente di Galdus di Milano, Roberto Mutti critico d’arte, Domenico Nicolamarino docente dell’Accademia di Brera.

Tutti hanno sostenuto all’unisono gli obiettivi e il ruolo dell’iniziativa nella divulgazione della cultura della luce e promozione del progetto d’illuminazione, quale strumento fondamentale per rendere le nostre città e i luoghi in cui viviamo, migliori e più a misura d’uomo.

Qua sotto una divertente video-intervista realizzata dall’orgenizzazione a 3 a Aldo Bigatti, Dante Cariboni e Luca Moscatello:

Obiettivi del concorso

Il concorso chiede ai tanti giovani di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo attento e la loro sensibilità.

Un’iniziativa quindi che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella vita quotidiana e per conoscere e capire come, attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.

Anche quest’anno i protagonisti sono la luce, i giovani, le città e ancora il video è lo strumento attraverso il quale raccontare la luce. Un breve filmato di 60 secondi realizzato con qualsiasi strumento (video camere, smartphone e tablet).

La partecipazione al concorso video è gratuita e avviene inviando i video al sito dedicato al concorso www.riprenditilacitta.it fino alla scadenza prevista per il 21 aprile 2017.

Le novità

In questa nuova edizione su un unico tema LUCE E LUOGHI potranno partecipare tre categorie di giovani: gli under 18, gli under 30 e i lighting designer under 35, al fine di poter confrontare l’approccio differente delle diverse fasce di età per avere un palinsesto narrativo ancora più ricco e interessante.

AIDI, consapevole che la cultura della luce deve iniziare proprio dai “giovanissimi”, in collaborazione con la Scuola Professionale Galdus, estende la partecipazione al concorso agli under 18 coinvolgendo attivamente le scuole secondarie. Per i giovani di questa categoria anche il rapporto della luce con gli spazi del proprio edificio scolastico può diventare oggetto di riprese e di elaborazione dei video.

I giovani lighting designer sono mossi da una grande passione ma spesso non hanno la possibilità di confrontarsi con progetti interessanti e sperimentarne il talento. II concorso vuole essere un’opportunità per far conoscere il loro lavoro accrescendone la visibilità. I giovani di questa categoria devono raccontare nel video le varie fasi che caratterizzano un loro progetto relativo a un oggetto di arredo/illuminazione.

Il concorso, pur avendo una dimensione internazionale, in questa nuova edizione parte da Milano e si concluderà, a maggio, a Firenze, una città che ne rafforza e sottolinea il valore culturale.

I premi

I premi (9 in totale) saranno assegnati a quei cortometraggi che metteranno in evidenza la migliore panoramica, estetica, potenzialità emotive e tecniche di illuminazione notturna. Particolare attenzione sarà inoltre data alla qualità della presentazione dei lavori. I premi saranno suddivisi in tre categorie: (La luce e i giovani under 18; La luce e i giovani under 30; La luce e i lighting designer under 35).

Per la prima categoria i due vincitori (il 1° e il 2° classificato) riceveranno rispettivamente un buono di 500 euro da spendere in libreria e un iPad il primo, un buono di 200 euro e un iPod il secondo.

i due vincitori (il 1° e il 2° classificato) riceveranno rispettivamente un il primo, il secondo. Per la seconda categoria il primo classificato sarà premiato con 2.000 euro e il secondo con 1.200 euro.

il e il Per la terza categoria è previsto un unico vincitore che riceverà 2.000 euro.

Inoltre sono previsti quattro premi speciali (“Premio speciale della giuria”, “Educare alla cultura”, “Luce e Teatro”, “Energy Saving”) di 1.000 euro ciascuno.

I filmati saranno valutati da una giuria formata da esponenti del mondo della luce e della cultura e saranno premiati il 21 maggio 2016 a Firenze con una cerimonia di premiazione che si svolgerà nella bellissima cornice di Palazzo Vecchio.

La giuria del premio

Ricordiamo i giurati di questa IV edizione: un panel di eccezione che rappresenta le diverse tematiche del concorso: Margherita Suss, Presidente di AIDI, Alessandro Calosci, produttore cinematografico, Marco Filibeck, lighting designer del Teatro alla Scala, Marinella Patetta, lighting designer, Alessandra Reggiani, lighting designer, Nicoletta Gozo, responsabile per ENEA del Progetto Lumière, Claudio Bini, consigliere AIDI, Domenico Nicolamarino, docente all’Accademia delle Belle Arti di Brera, Carla Balocco, docente all’Università di Firenze, Diego Montrone, presidente di Galdus, Gisella Gellini, docente di light art al Politecnico di Milano, Marco Frascarolo, progettista di illuminotecnica e docente all’Università di Roma 3 e Roberto Mutti critico d’arte.

Sponsor, Patrocini , ecc.

L’iniziativa è organizzata grazie al contributo economico di aziende leader che operano nel campo dell’illuminazione, Cariboni Group, Enel Sole, Gewiss, Performance in Lighting come “Sponsor Gold”, Clay Paky e Neri come “Award Supporter”, iGuzzini, Iren e Osram come “Sponsor Silver” , DGA e Welt Electronic come sponsor tecnici.

Per il valore del messaggio e delle tematiche coinvolte anche questa nuova edizione del concorso ha il patrocinio e l’appoggio di importanti istituzioni e università come ENEA, CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), Assil (Associazione dei produttori di illuminazione), Apil (Associazione dei professionisti dell’Illuminazione), Regione Lombardia, Regione Toscana, Comune di Milano, Comune di Firenze, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Accademia delle Belle arti di Brera, Università di Firenze, Confindustria e Confcommercio di Firenze, Ordine degli ingegneri e quello degli architetti di Firenze. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Toscana Film Commission, Scuola Professionale Galdus, Istituto italiano di fotografia, ADA (Associazione donne architetto) e Showlight, evento internazionale dei lighting designer dello spettacolo.

Media partner dell’iniziativa sono Radio Subasio, la rivista LUCE e Luxemozione, blog dedicato all’illuminazione.

Insomma un’iniziativa davvero interessante, assolutamente da non perdere!