Eccomi qua, ospite di Luxemozione, per raccontarvi qualcosa che spero serva a tutti voi a capire meglio in che modo oggi le principali aziende produttrici di corpi illuminanti valutano le condizioni di garanzia sui prodotti a LED e perchè è errato considerare un fattore di manutenzione uguale a 1 nel calcolo illuminotecnico .

Da diverso tempo ormai mi occupo di testare sia con calcoli illuminotecnici sia con prove sul campo i prodotti a LED per la società con cui collaboro. In base alla mia esperienza sul campo mi sono fatto un’idea abbastanza precisa di quelli che possono essere gli aspetti positivi e, di contro, le problematiche relative all’applicazione di questa tecnologia. Premetto che, contrariamente a quanto si pensa, i maggiori difetti riscontrabili in un apparecchio non risiedono tanto nel diodo LED in sé, quanto nel modo in cui questo viene assemblato e l’affidabilità e durata di tutti i componenti secondari che concorrono al buon funzionamento del sistema (primo fra tutti l’alimentatore elettronico). La cosa che più mi sorprende è che nessuna di queste problematiche viene mai nominata, non solo dai produttori di apparecchi illuminanti, ma anche da coloro che si definiscono “esperti” di questa tecnologia (a meno che per “esperto” non si intenda “teorico”, e per “teorico” non si intenda “che non ha mai visto un LED nemmeno col binocolo”). Come sappiamo tutti, un LED è un diodo, cioè un prodotto elettronico ed un apparecchio di illuminazione a LED è un sistema che incorpora al suo interno oltre alla sorgente citata anche un sistema di alimentazione (anch’esso elettronico), ottiche, dissipatori ed eventualmente altri ausiliari, il tutto racchiuso dentro un involucro.

Ora dimenticate il LED, pensate ad un computer: un computer è un sistema che incorpora al suo interno diversi diodi, sistemi di raffreddamento, sistemi di alimentazione, sistemi ausiliari per l’audio, il volume, la masterizzazione, ecc…, uno schermo, il tutto racchiuso dentro un involucro. Quando acquistiamo un computer, appare del tutto naturale prevedere che dopo qualche anno “inevitabilmente” si rompa qualcosa: la scheda video, il masterizzatore, l’alimentatore; non solo quindi il microprocessore.

Quando invece acquistiamo un apparecchio a LED ci propongono invece una prospettiva completamente diversa: quindici, anzi venti anni di funzionamento continuo, senza alcun guasto ed alcuna manutenzione. Lasciando per ora sospeso il confronto, penso sia doveroso capire innanzitutto come un LED non renda necessariamente indistruttibile tutto ciò che gli sta attorno (dall’alimentatore al palo che lo sorregge).

Pertanto i costi di manutenzione dovuti al sistema impiantistico (pali, linee, cabine, ecc.) rimarranno purtroppo immutati, qualsiasi sia la natura del corpo illuminante installato. Inoltre la durata e l’efficienza di un apparecchio dovrà essere valutata considerando tutto ciò che sta al suo interno (e quindi non basarsi solo sulla sorgente luminosa). Fatta questa introduzione, per capire di come si possa valutare la durata di una sorgente LED e delle altri parti che lo compongono, occorre parlare di quello che i tecnici chiamano “failure rate” di un prodotto elettronico.

1. Il “failure rate” (lett. “tasso di rottura”)

Gli specialisti dei test di affidabilità dei prodotti elettronici spesso descrivono il comportamento di una popolazione di prodotti attraverso una curva “bathtub” (lett. vasca da bagno), che definisce tre periodi:

un periodo di mortalità infantile del prodotto (che si verifica nei primi mesi di funzionamento, con un tasso di rottura che diminuisce con l’andare del tempo, perchè la maggior parte dei guasti si ha quasi immediatamente all’accensione),

del prodotto (che si verifica nei primi mesi di funzionamento, con un tasso di rottura che diminuisce con l’andare del tempo, perchè la maggior parte dei guasti si ha quasi immediatamente all’accensione), un periodo di vita normale (conosciuto anche come “vita utile”, con un tasso di mortalità costante e relativamente basso, in cui i guasti sono dovuti principalmente a cause accidentali ed esterne)

(conosciuto anche come “vita utile”, con un tasso di mortalità costante e relativamente basso, in cui i guasti sono dovuti principalmente a cause accidentali ed esterne) ed un periodo di fine vita (in cui il tasso di rottura aumenta esponenzialmente: questo vuol dire che raggiunto il periodo di fine vita, il prodotto non avrà una vita tanto più lunga di quella indicata).

Questo significa che anche i LED D, in quanto prodotto elettronico, avranno una mortalità infantile abbastanza alta (che si verifica nei pprimi mesi e che di solito viene eliminata, facenndo prove preventive sui diodi, chiamate “burn-in“) e una a mortalità durante la normale vita molto bassa (che i produttori accreditano attorno allo 0,2% ogni 1000 ore); per un LED non viene calcolata unna fine-vita in base alla percentuale di rottura, ma in base a al decadimento del flusso luminoso.

Generalmente viene definito fine vita di un LED allorché il flusso luminoso di un LED è pari al 70% di quello iniziale (indicato con L70); per qquestioni di calcolo illuminotecnico, però, diversi produttori fanno riferimento anche a mantenimenti p più alti (L80 e L90).

La curva sopra indica semplicemente una tendenza generale dei prodotti elettronici; per una definizione dell’affidabilità puntuale invece viene comunemente usata per i prodotti elettronici una curva Weibull, parametrizzata in base a test sperimentali condotti su una popolazione abbastanza a ampia. Senza entrare troppo nel dettaglio, possiamo definire una curva di sopravvivenza dei LED (cioè la percentuale di LED che rimangono “accesi” dopo un certo periodo di tempo) secondo lo schema sottostante (i numeri sono indicativi e non si riferiscono volutamente ad alcun modello in particolare).

Dal grafico si vede che dopo un periodo di mortalità infantile, in cui si ha un calo abbastanza brusco, si passa ad una curva che ha una pendenza costante e che dura per un periodo abbastanza lungo, salvo poi “crollare” di nuovo arrivati a fine vita (qui supposta attorno alle 120000 ore). Questa curva è influenzata in maniera molto forte dalla corrente con cui vengono alimentati i LED (maggiore è la corrente, minore è la durata), dalla temperatura di giunzione a cui lavorano (maggiore è la temperatura, minore è la durata) e dagli “sforzi” cui i LED sono sottoposti durante la loro vita (cali bruschi di alimentazione o sovraccarichi ad esempio possono compromettere il loro funzionamento). In questo caso il grafico considera un funzionamento in condizioni “ottimali”. Ovviamente la vita “utile” di un LED è inferiore a quella “reale”, se così si può chiamare, in quanto il flusso luminoso emesso si esaurisce molto prima della sua fine vita; supponendo quindi un “burn-in” iniziale del diodo ed un funzionamento a temperatura e corrente costante e controllata, durante la vita “utile” i diodi LED presentano una mortalità pressoché costante. Come detto in precedenza, lo 0,2% di rotture ogni 1000 ore indicano una rottura attesa pari al massimo al 10% a 50000 ore di funzionamento (che vengono considerate la durata “standard” di vita di un diodo LED).

Per quanto riguarda invece gli alimentatori elettronici (l’altra componente elettronica presente all’interno di un corpo illuminante a LED), è possibile fare un paragone stretto con la curva di mortalità presentata; in questo caso però non c’è un limite dovuto ad eventuali diminuzioni delle prestazioni. La “vita utile” di un alimentatore è considerata fino a quando non si ha il brusco calo a “fine vita” (senza cioè considerare una fine vita forzata e precedente a quella reale). Gli alimentatori presenti sul mercato hanno – al contrario dei diodi LED – un range molto ampio di vita nominale e tassi di rottura: si va da una vita di 30000 ore con una rottura del 15% (cioè, prima del “crollo” dovuto alla fine vita, che si verifica a 30000 ore, si saranno comunque rotti il 15% degli alimentatori) fino ad una vita di 60000 ore con una rottura del 5%. Come affermato in precedenza, l’attenzione della maggior parte dei produttori viene posta unicamente sulle sorgenti luminose e quindi purtroppo ci troviamo spesso con alimentatori poco affidabili.

In base a quanto detto fino ad ora è possibile quindi calcolare, nel migliore dei casi, che durante le 50000 ore attese di funzionamento degli apparecchi, andrà cambiato 1 LED su 10 ed 1 alimentatore su 20. Non credo che questa possa essere definita “manutenzione nulla”. A questo punto ritorniamo al paragone iniziale: così come un computer (o qualsivoglia altro sistema elettronico) un apparecchio illuminante a LED è soggetto a guasti indipendentemente dalle sue condizioni di utilizzo.

2. La garanzia

Una volta compreso il meccanismo di rottura è facile anche capire le condizioni di garanzia che alcuni produttori mettono sui propri prodotti: quando si afferma che la garanzia sui LED è di 5 anni a meno di rotture inferiori allo 0,2% ogni 1000 ore, significa che il produttore ci sta garantendo la “normale” rottura attesa. Tutto ciò che riguarda i guasti accidentali, le sovra o sotto-alimentazioni che possono danneggiare il sistema, gli errori costruttivi (dovuti magari alla saldatura sbagliata dei diodi sulla piastra), ecc. e che rendono la percentuale più alta dello 0,2%, non sono sottoposti a garanzia. Inoltre, una volta compreso il meccanismo di “vita utile” è facile anche considerare quanto denaro occorre per l’eventuale manutenzione dell’apparecchio (calcolata come percentuale del costo iniziale rispetto alle percentuali di rottura) e quindi verificare se tutte le eventuali “estensioni di garanzia” proposte dai produttori possano essere convenienti o meno.

3. Il calcolo illuminotecnico

Fino ad ora abbiamo parlato di quella che può essere l’incidenza economica del “failure rate” delle sorgenti luminose a LED e degli alimentatori elettronica, ma questo fattore ha un’altra ricaduta ben più importante e riguarda le sue prestazioni illuminotecniche. Secondo le norme di “buona tecnica”, ribadite dal CIE 154:2003, nel calcolo illuminotecnico va considerato un “fattore di manutenzione” che indica il deprezzamento del flusso emesso a causa di diversi fattori; questo per considerare il flusso emesso nella peggior condizione possibile prima di una eventuale manutenzione (da qui il nome). Per gli apparecchi con sorgenti al sodio alta pressione si considera un MF=0,80 per un cambio programmato triennale (ma anche quadriennale) e pulizia del corpo effettuata in corrispondenza di questo cambio. Come ho scritto anche sul mio blog, il fatto che 10% delle sorgenti che compongono un LED non arrivano a fine vita incide notevolmente sul fattore di manutenzione. Possiamo infatti considerare un LLMF=0,80 derivato da un fine vita L80 per le sorgenti LED (cioè una riduzione del 20% del flusso iniziale a fine vita). Per la natura stessa degli apparecchi illuminanti prodotti fino ad ora, non è possibile considerare una manutenzione programmata (o comunque un cambio dell’apparecchio allo spegnimento di un solo diodo luminoso) e pertanto va considerato un LSF=0,90 (cioè una percentuale di rottura del 10% a fine vita delle sorgenti presenti all’interno). Considerando inoltre una pulizia con cadenza quadriennale (ma sono alquanto dubbioso che possa venire fatta su di un apparecchio che viene garantito come funzionante per 50000 ore), abbiamo un LMF=0,90 (secondo le tabelle indicate dal CIE 154:2003). Questo porta ad un coefficiente di MF=LLMFxLMFxLSF=0,65: alla faccia di chi propone un MF=0,90 o addirittura MF=1,0!

Questo significa che le prestazioni di un apparecchio LED vadano notevolmente ridimensionate e non esprimano appieno la realtà dei fatti. Purtroppo il caso del “tubo tucker” ci insegna invece come la percezione del risparmio alle volte risulti molto più importante del risparmio effettivo.