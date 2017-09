Premio Nobel per la fisica agli inventori del LED blu! Una notizia fantastica che mi è giunta via mail “oh Giacomo dai risalto alla notizia. Era ora!!” mi ha scritto un amico e collega. Nella comunità internazionale di lighting su twitter e facebook non si parla d’altro, a testimoniare l’importanza dell’evento da tempo atteso.

Un premio dovuto, non solo visto l’aspetto energetico, ma soprattutto nota l’innovazione che questa tecnologia ha portato. I LED, vi ricordo, stanno cambiando letteralmente il modo di pensare l’illuminazione degli spazi in cui viviamo. Un processo che, per quanto riguarda il lighting, è iniziato nei primi anni del 2000 e, ad oggi, non si è ancora arrestato: nuove tecnologie allo stato solido escono al ritmo forsennato tipico del mondo dell’elettronica.

Negli ultimi anni la ricerca si è spostata da quello che era il trend iniziale, ovvero tanta luce, bassi consumi e pessima qualità verso una nuovo approccio più attento all’aspetto qualitativo della luce.

Il futuro della tecnologia LED: evoluzioni, standard ed aspettative

Come dicevo, quest’anno il Nobel per la fisica è stato assegnato a Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e al più noto Shuji Nakamura, inventori, nel 1993, del LED ad emissione di luce nello spettro del blu, basato su tecnologia GaN; inizialmente prodotto da Nichia Chemicals (ora Nichia Corporation) , azienda giapponese che, ad oggi, è in cima alla classifica dei produttori di componenti LED.

L’invenzione dei LED blu risale a solo 20 anni fa, oggi stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione, la ricerca è in continuo sviluppo, volta sia a migliorare l’efficienza (ad oggi in via sperimentale sono stati raggiunti i 300lm/W), che la qualità della luce emessa da questa tecnologia.

Dunque ancora complimenti al team giapponese per questo fantastico traguardo, ma attenzione, non mi stancherò mai di dirlo, “il potere è nulla senza controllo”, per illuminare uno spazio adeguatamente è necessario conoscere dettagliatamente i pro e i contro della tecnologia che viene utilizzata. Per questo motivo, la in basso, scritto in piccolo sulla confezione dei LED, dovrebbe sempre essere sempre indicato: Attenzione da usare con cautela solo sotto la supervisione di un Lighting Designer (diffidate dalle imitazioni)!