La valutazione della resa cromatica di una sorgente è divenuta negli anni argomento molto sentito. Dato lo sviluppo della tecnologia LED nell’illuminazione, ormai da anni è stata operata una scelta volta a migliorare la qualità della luce emessa dai LED.

Ormai tutti (o quasi) i produttori di LED propongono sul mercato soluzioni tecnologiche evolute, con specifiche di resa cromatica davvero elevate: in applicazioni d’interno è normale parlare di CRI (Color Rendering Index) Ra >90.

Sebbene siano noti i limiti di questo indice nella valutazione della Resa Cromatica di una sorgente LED, ho deciso rinfrescare quest’articolo originariamente scritto nel 2007, dedicato proprio alla descrizione dell’indice di Resa Cromatica CIE CRI Ra così come è stato definito dal CIE Commission Internationale de l’Éclairage per la prima volta negli anni ’60 del 900 e poi successivamente modificato.

Per maggiori info sulle evoluzioni degli indici di Resa Cromatica e perchè il CRI Ra non è adeguato a valutare una sorgente LED, rimando a questi articoli:

L’indice di Resa Cromatica CIE Ra

L’Indice di Resa Cromatica Ra (Spesso citato con la dizione anglosassone Color Rendering Index – CRI) è un indice adimensionale che varia da 0 a 100, che descrive la capacità di una sorgente di restituire fedelmente i colori di un oggetto illuminato.

Da non confondere con la temperatura di colore (spesso citata con il termine inglese Correlate Color Temperature CCT ) che rappresente il colore apparete di una sorgente, :due sorgenti con temperatura (correlata) di colore identiche possono avere un Ra molto diverso tra loro.

L’Indice di Resa Cromatica Ra è definito secondo la procedura CIE 13.3 del 1995 , ma formulato originariamente in sede CIE Commission Internationale de l’Éclairage nel 1964.

Orignariamente venne ideato per spingere commercialmente le lampade fluorescenti, che proprio negli anni ’60 del ‘900 iniziarono ad essere largamente diffuse sul mercato.

Si può pertanto affermare che l’ indice di resa cromatica (Ra) di una sorgente è misura sia dello spostamento cromatico reale (variazione di luminanza e cromaticità), sia dovuto all’adattamento cromatico di un oggetto illuminato da sorgenti diverse.

Esso varia in una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta il minimo e 100 indica il massimo di resa cromatica, generalmente alle sorgenti ad incandescenza corrisponde un Ra=100, le lampade a risparmio energetico hanno Ra=80 (circa), le sorgenti al sodio bassa pressione (quelle arancioni che si usavano negli incroci) Ra= -47

Il sistema di riferimento UCS 1960

L’indice di resa cromatica (Ra) per costituzione si basa sul diagramma del colore UCS (Uniform Color Space) CIE 1960 (u,v), preferito al precedente diagramma CIE del 1930 in quanto caratterizzato da una migliore uniformità cromatica (ciò significa che una uguale distanza di punti sul diagramma corrisponde molto da vicino ad un equivalente variazione cromatica percepita dall’occhio umano).

Nel 1964 la Cie, estese il diagramma u,v anche nella terza dimensione: sistema U*,V*,W*, introducendo la coordinata W*, indice di luminosità, che ci da’ informazioni sulla luminanza.

Gli scostamenti di colore (ΔE) possono essere in questo modo valutati sia come variazioni cromatiche (U*,V*), che come variazioni della luminanza (W*): ΔE=(ΔW*+ΔU*+ΔV *)1/2

Dopo aver definito lo spazio colorimetrico, importante è definire la sorgente campione di riferimento alla quale verranno confrontate le sorgenti incognite: CIE stabilisce che le sorgenti campione debbano avere temperatura colore simile alle sorgenti incognite, così da evitare problemi legati all’adattamento cromatico dati dalla diversa temperatura di colore dell’illuminante incognito e campione.

Fino ai 5000K si usa come referente un illuminante tipo A che corrisponde ad un radiatore di Plank,

che corrisponde ad un radiatore di Plank, per temperatura colore maggiore di 5000K si usano illuminanti tipo CIE illuminant D, derivate da modelli matematici che simulano la temperatura di colore della luce diurna.

Infine si procede ad illuminare le 8 piastrine di colore campione, scelte secondo standard CIE dall’atlante di Munsell e caratterizzate tutte da una saturazione non elevata e da una luminanza di valore 6.

E’ possibile inoltre utilizzare in aggiunta altre 6 piastrine “speciali” , per ampliare la verifica dell’Ra: 4 di saturazione molto elevata e altre due rappresentanti un color carnagione caucasica (light yellow pink) e un verde foglia (moderate olive green). Qua un documento con le riflettanze spettrali di ciascun campione

Oggi la calcolazione del CRI Ra non avviene più illuminando delle piastrine colore reali, ma attraverso modelli matematici in cui è considerato lo spettro di emissione di ogni sorgente e le caratteristiche risposte spettrali di ogni singola piastrina.

Si procede quindi alla valutazione degli scostamenti cromatici per ciascuna piastrina, e per ciascuna di essa è definito un Ri cioè un indice di resa cromatica specifico per ciascuna piastrina esaminata:

si definisce Ri

il fattore 4.6 nella formula dell’Ri deriva dalla calibratura operata con utilizzando come lampada di riferimento una fluorescente standard con Ra=50.

ed infine Ra

Si ottiene in questo modo un indice generale di resa cromatica Ra che varia da 0 a 100, dove 100 è il massimo (esistono lampade caratterizzate da valori negativi: le sodio bassa pressione e le mercurio a bulbo trasparente).

Categorie e Ra specifiche

La vecchia normativa in materia di illuminazione nei luoghi di lavoro UNI10380 del 1994, sostituita nel 2004 dalla UNI EN 12464-1 definiva una classificazione qualitativa della resa cromatica, poi comunemente accettata e che fino a pochi anni fa era possibile trovare su molti cataloghi di produttori di sorgenti. Ecco la scala di riferimento :

Ecco ad esempio una tabella estrapolata dalla vecchia UNI 10380 1994

Oggi questa classificazione non è più utilizzata.

Le principali sorgenti tradizionali sono caratterizzate dai seguenti indici di Resa Cromatica CRI Ra. Dati estrapolati da CRI, What Does it Really Mean? – Part 1 di Mike Wood Consultig.

Qua sotto alcuni dati di rilievo:

Da notare che il dato CRI Ra=100 nelle incandescenza è nella realtà leggermente più basso a causa dell’ampolla in vetro che racchiude il filamento di tungsteno. Ra=100 è riferita al solo filamento nudo.

Il valore fortemente negativo di Ra per le sorgenti a Sodio Bassa Pressione è dato dalla completa perdita di “fedeltà” del colore di un oggetto illuminato con una sorgete SBP.

Limiti applicativi e nuovi sviluppi

Purtroppo, nonostante il procedimento sopradescritto sia oggi ancora quello più usato, anche aggiornato con nuovi e più estesi spazi di riferimento (ad esempio il L u’v’ e il CIE L*a*b*), non è in grado di are una lettura specifica della variazione cromatica: ad esempio non ci dice nulla sulla direzione nella quale avviene lo scostamento di colore.

Non va dimenticato che l‘Indice di Resa Cromatica , essendo di fatto una media dei valori specifici di scostamento ottenuti sui diversi campioni non da nessun informazione sulla risposta del singolo campione.

Da questo ed altri termini , tra cui la scelta dei colori campione, degli illuminanti di riferimento, ecc, deriva l’inadeguatezza di questo indice, applicato a sorgenti moderne: come indicato nel documento del CIE 177:2007 Colour Rendering of White LED Light Sources, l’utilizzo dell’indice di resa cromatica così come concepito dallo standard definito nel documento CIE 13.3 95 non è applicabile a sorgenti tipo LED ad emissione di luce bianca.

The conclusion of the Technical Committee is that the CIE CRI is generally not applicable to predict the color rendering rank order of a set of light sources when white LED light sources are involved in this set

Già prima della diffusione dei LED si stava lavorando verso nuovi indici in grado di valutare la resa dei colori delle diverse sorgenti. Nessun indice “alternativo”è stato ad oggi adottato ufficialmente dal CIE.

Ad esempio qualche anno fa venne proposto da alcuni costruttori il Vettore di Resa Cromatica (CRV), che si basava su un diagramma a 215 colori anziché 8+6 e uno spazio di riferimento CIE L*a*b* sul quale sono rappresentati in forma vettoriale gli spostamenti (proiezione su un piano bidimensionale di un vettore 3d), che possono essere anche letti come variazione di tinta e saturazione in funzione della tinta: e visto che un colore, da un punto di vista percettivo più è saturo più è attraente, allora ci da informazioni legate alla piacevolezza (o meno) di un colore illuminato da una data sorgente.

Successivamente sono stati proposti numerosi indici preposti alla valutazione della risposta cromatica, tra questi il CQS (COLOR Quality Scale) del NIST e il Memory Color Rendering Index dell’università cattolica di Gent e, nell’agosto 2015 un nuovo indice IES TM-30 che molto probabilmente riuscirà sostituire l’ormai obsoleto CIE CRI Ra .