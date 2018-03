Oggi vi parlerò di A BEAUTIFUL LIGHT nuovo progetto della lighting designer Italiana Martina Frattura, che da tempo ha iniziato ad avvicinarsi alla psicologia e alla neurofisiologia, per comprendere più a fondo il potere della luce: lo strumento più potente per influenzare la vita quotidiana, al di là degli eventi personali. Per scoprire di più sul lavoro di Martina vi rimando all’articolo che pubblicai qualche tempo fa su un altro lavoro svolto in seno al progetto artistico “La Mia Paura e ‘Bianca”. Ecco l’articolo: Alla ricerca dell’idea di bellezza attraverso la luce

Nella foto in header: “Light is what can return the beauty” –Martina Frattura – Manchester 2016

A BEAUTIFUL LIGHT è il nome dell’impegno a utilizzare l’illuminazione artificiale nel suo più alto potenziale, attraverso una ricerca che andrà oltre il muro di studi, uffici o università, per avvicinarsi alle persone, per un vero progetto centrato sull’uomo.

L’idea della bellezza di ogni persona è ciò che la prima parte della ricerca A BEAUTIFUL LIGHT indaga.

Le persone, come prismi, sono mutevoli e irregolari, sensibili a ciò che è esterno e a ciò che appartiene alla nostra storia personale, ma recependo informazioni nell’ambiente in cui viviamo. Tuttavia, quando guardiamo qualcosa che consideriamo accattivante , sperimentiamo un momento di attrazione istintiva senza una ragione specifica. L’estetica, infatti, aiuta a stabilire un sentimento di affinità per un elemento accattivante, che potrebbe variare da persona a persona, ma che si traduce nello stesso modo: non stiamo più prestando attenzione per essere concentrati, ci stiamo semplicemente godendo il momento più vicino allo stato di vitalità e più distante dal consumo delle energie mentali.

Essere circondati dalla bellezza può aiutare a sentirsi vitali, ma cosa è successo quando siamo al lavoro o in un dato spazio in cui non abbiamo alcun controllo sull’ambiente e ci viene richiesto di eseguire un compito?

È possibile avere una serie di variabili che compongono il puzzle colorato della bellezza? E in uno scenario positivo, in che modo queste variabili sarebbero applicabili a qualsiasi luogo e condizione?

DOVE VEDI LA BELLEZZA?

Una persona di fronte all’immagine della sua città preferita, o una donna che fissa l’oggetto più bello che possiede, reagirebbero allo stesso modo? Il loro cervello avrebbe la stessa attività elettrica o il loro corpo esprimerebbe lo stesso livello di eccitazione?

L’indagine che Martina sta conducendo presuppone una “parte di analisi sul campo”. Un viaggio in giro per il mondo intitolato #WhereDoYouSeeTheBeauty alla ricerca di una tendenza nella risposta fisiologica delle persone alla bellezza.

Prossimo step del viaggio sarà Roma dal 7 al 10 di Marzo.

Se hai tra 20 e 40 anni, ti chiedo di spendere 30 minuti della tua giornata. Ti verrà chiesto di guardare delle immagini su uno schermo e di eseguire un test mnemonico, il tutto indossando due dispositivi per la lettura delle onde cerebrali e l’umidità della pelle. Entrambi sono portatili, leggeri, non invasivi e non hanno nessuna controindicazione.

I possibili slot per l esperimento sono 9:30-10:00/ 10:00-10:30/ 10:30-11:00/ 11:00-11:30/ 11:30-12:00

Per prenotare il tuo posto scrivi a [email protected] Indicando giorno ed orario preferito.

Porta con te il tuo emblema di bellezza. Può essere qualsiasi cosa, di qualunque tipo-forma o grandezza. La bellezza può considerarsi puramente estetica, oppure astratta, o ancora di sola origine affettiva. Sei tu a scegliere la tua referenza.

Non resta che contattare Martina alla mail e scoprire dove vedi la bellezza.